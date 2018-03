Carice laat intelligentie testen en Daphne oefent haar vlinderslag

Altijd leuk zo'n gezinskiekje! In dit geval een foto van Angela Groothuizen (58) en haar dochters Lola (rechts) en Nona. De drie werden gefotografeerd voor de pubereditie van Wendy van Dijks glossy.

Met mijn bloedjes in de @wendyvandijk3 @lolasalome @nonatijger #mettinajagermakeupartist @pattyzomer Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 6 Mar 2018 om 3:48 PST

Daphne Deckers deed vanmorgen in een sportief ogend badpak een poging om de vlinderslag wat beter onder de knie te krijgen. Zo te zien lukte de afzet vanaf de kant best goed.

Dinsdag vlinderslag 😃🌊 Jaaa, die is andersom maar anders rijmt 't niet 😜 #teammarbella Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 6 Mar 2018 om 3:21 PST

Cabaretier Jochem Myjer speelt vanavond in het Apeldoornse theater Orpheus een voorstelling voor publiek uit Deventer. En natuurlijk zorgde de Schouwburg Deventer er voor dat zijn kleedkamer van top tot teen 'verdeventerd' werd. Waarom Jochem moest uitwijken van Deventer naar Apeldoorn is niet duidelijk.

Ik speel vandaag eenmalig in Orpheus voor mijn publiek uit Deventer en @deventerschouwburg heeft de hele kleedkamer in Apeldoorn verDeventerd! :) geweldig! Dank je! Volgende keer kom ik weer lekker bij jullie spelen! Dank! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@jochemmyjer) op 6 Mar 2018 om 7:39 PST

Eindelijk is het bekend! Actrice Carice van Houten liet vandaag om onbekende redenen haar intelligentie testen bij een daarin gespecialiseerd bedrijf en de uitkomst (IQ 122) zorgde ongetwijfeld voor een glimlach op haar gezicht. Vanaf vandaag, zo stelt Carice, is ze officieel 'begaafd'.

Laat ze maar lullen. Toch leuk. #ikuutje #’begaafd’ #IQtest Een foto die is geplaatst door null (@leavecaricealone) op 6 Mar 2018 om 4:59 PST

Ex-miss Kim Kötter - de vriendin van zanger Jaap Reesema - is al ruim acht maanden in verwachting van hun tweede kindje dat over drie weken wordt verwacht. Vol trots toont een ietwat gespannen Kim haar huidige fysieke toestand.

Nog maar 3 weekjes... #zospannend #laatsteloodjes 👶🏼💙 @kimkotter Een foto die is geplaatst door null (@lisettelubbersphotography) op 6 Mar 2018 om 3:38 PST

Het was nogal een klus voor mensen met 2 linkerhanden.. maar met een hulptroep erbij kwam het toch goed! We hebben de boel lekker aangepast zodat Muck en Snoet lekker samen kunnen schommelen. En de baby er ook al snel bij kan! Mooi hoekje zo toch? Nog even oppimpen met bloemetjes en misschien wat extra latjes tussen de traptreden zodat Muck er zelf op kan klimmen. #createyourownadventure Ps Speeltoestel komt uit Duitsland. Goedkoper daar ook! #wickey #online Een foto die is geplaatst door null (@muckepuk) op 6 Mar 2018 om 7:34 PST

Actrice Georgina Verbaan vroeg zich vandaag af of haar poes misschien mee wil doen aan de vleesloze week. Het huisdier keek enigszins verbaasd toen Georgina het onderwerp aansneed.

'Een week zonder vlees?!' Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 6 Mar 2018 om 4:15 PST

Hoera! Mariska Bauer feliciteert vandaag haar zoon Frans junior (13) met zijn verjaardag. Zij en Frans hebben ook nog zoons Christiaan (16), Jan (15) en Lucas (8).

Vandaag 13 jaartjes 🎉 van harte lieve schat !!! We maken we een feestje van 🎶🎶 Een foto die is geplaatst door null (@mariskabauer) op 5 Mar 2018 om 23:13 PST

Patty Brard schreeuwt het van de daken. Zij en haar echtgenoot Antoine de Vijver hebben vandaag op de kop af 12,5 jaar verkering. Het stel trouwde in 2014 op Ibiza en woont afwisselend in Amstelveen en op het Spaanse partyeiland.

I am So thankful! #love #foralways #vooraltijd #better #worse #lovealways #instadaily #instagram #instalove #loveconquersall Een foto die is geplaatst door null (@pattybrard) op 6 Mar 2018 om 3:12 PST

Volgens musicalacteur Jim Bakkum is er niks lekkerders dan zijn dochter Posy in een warme badhanddoek wikkelen. ,,Altijd als ik de handdoek om haar natte lijfje heb gewikkeld, kruipt ze helemaal in me'', aldus Jim die samen met zijn vrouw Bettina Holwerda ook nog zoontje Lux heeft.

Altijd als ik de handdoek om haar natte lijfje heb gewikkeld, kruipt ze helemaal in me. Dat is zo lekker. Posy 🛁🐣 Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 6 Mar 2018 om 0:31 PST

Veel zijn dj Armin van Buuren en zijn echtgenote Erika niet samen te zien. Maar tijdens de uitreiking van de Buma Awards - waar hij zijn zoveelste prijs ontving - stonden de twee weer eens in de schijnwerpers.

Honored to have received a Buma Award for Sunny Days & I Need You! #bumaawards18 Een foto die is geplaatst door null (@arminvanbuuren) op 6 Mar 2018 om 1:59 PST

Wie is de Mol?-presentator Art Rooijakkers zit al de hele dag te zwoegen op de teksten voor de finale-aflevering: komende zaterdag. Half Nederland piekert zich nog altijd suf over wie de slinkse mol is: Olcay Gulsen, Jan Versteegh of Ruben Hein.

Ik zit vandaag de hele dag achter de computer. Af en toe potje moeilijk kijken, stukkies tikken, finaleteksten voor @wieisdemol.avrotros leren en afgeleid worden door flauwe GIFjes en youtube-filmpies. Wat is jullie programma? #widm Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 6 Mar 2018 om 0:27 PST

Sue (5), het dochtertje van actrice Anne-Marie Jung en haar aanstaande man Burt Rutteman, poseerde vandaag als een kopietje van haar moeder voor de schoolfotograaf.

#sue moet op de #schoolfoto vandaag #ikhoopdatzedezeheerlijkeposeaanneemt #cantcontrolit #wellsee #tb Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 6 Mar 2018 om 4:19 PST

Voormalig K3-zangeres Josje Huisman heeft nu al de lente in (of op) haar hoofd en vraagt zich af of haar volgers daar ook last van hebben.

🌼Ik droom van de lente...Ik verlang naar de lente! 🌺 Er groeien zelfs bloemen op mijn gezicht, alsof de winter al ver achter me ligt🌼 Wat is er eerste dat jij zou doen als er plotseling een bloem op je gezicht zat?😉🙊🌼🌺 Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 5 Mar 2018 om 23:46 PST

Danny Froger woont al een tijdje samen met zijn vriendin Ann Wilten, maar wie denkt dat de zingende zoon van René thuis de lakens uitdeelt, heeft het mis. Volgens Danny is Ann toch echt 'de baas' en heeft hij eigenlijk niets te vertellen. Op de foto staat hij overigens met Nina Pierson met wie hij voor Linda een dubbelinterview gaf.

Edsilia Rombley en de andere Ladies of Soul zijn begonnen met de repetities voor hun shows: eind maart in de Ziggo Dome.

Rehearsals @ladiesofsoul , can’t wait ‘till March 23d & 24th!😍🙏🏾 Een foto die is geplaatst door null (@edsiliarombley) op 6 Mar 2018 om 5:06 PST

3FM-dj Frank van der Lende is vandaag in een goede bui. Lachen is gezond, aldus de radiomaker. Of het om een natuurlijke 'smile' gaat is de vraag, omdat Frank bij onderstaande foto de hashtag #lachgas gebruikt.

Hoi! Vrolijke dinsdag gewenst! Lachen is gezond. Groetjes. 🌺 #fashion #gul #stijltje #lachgas #dolledinsdag #sex (📸@hpvv) Een foto die is geplaatst door null (@frank3fm) op 6 Mar 2018 om 2:55 PST

Douwe Bob en zijn goede vriend, muzikant Stijn van Dalen, hebben vandaag in een melige bui wat toonladdertjes geoefend door best melodieus 'uhhhh' te zingen.

Huuhhh? @stijnvandalen95 Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 6 Mar 2018 om 4:36 PST

De Toppers bestaan sinds enige tijd uit vier zangers: Jan Smit, René Froger, Jeroen van der Boom en natuurlijk Gerard Joling. Als of dat nog niet genoeg is, zijn de glitter- en glamourmannen koortsachtig op zoek naar een vijfde lid. Natuurlijk mag Nederland meegenieten van de speurtocht in het tv-programma Topper Gezocht. De opnamen daarvoor begonnen gisteren.

Gister waren de eerste opnames voor ‘Topper Gezocht’! 😃 Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 6 Mar 2018 om 5:01 PST

The Voice of Holland-finaliste Samantha Steenwijk staat bekend als goed gebekt, maar volgens de levensliedzangeres is ze thuis heel anders dan wanneer de spotlights aanstaan.