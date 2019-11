Canon van belangrijke oude kunst samengesteld

CODART, een internationaal netwerk van bijna zevenhonderd museumconservatoren op het gebied van Vlaamse en Nederlandse kunst, wil met het publiek gaan bepalen wat de honderd belangrijkste kunstwerken zijn in de Nederlandse en Vlaamse kunst van voor 1750. Die komen dan in een zogenoemde canon, een reeks van belangwekkende stukken die eigenlijk iedereen zou moeten kennen.

De lijst is echter niet bedoeld als een soort top 100, maar meer als een zeer waardevolle verzameling en een verwijzing naar wat er nog meer aan moois is in 's werelds musea.

CODART-leden maakten al een voorselectie, waarover maandag nog wordt gesproken tijdens een bijeenkomst in het Rijksmuseum in Amsterdam. Aansluitend kunnen andere belangstellenden via internet een keuze maken uit de lijst van voorgestelde kunstwerken, maar ook nog eigen voorstellen doen. Stemmen kan tot en met 8 december.

,,Museumconservatoren maken dagelijks keuzes bij het bepalen van tentoonstellingen, zij bestuderen de kunst uitvoerig en zijn bovendien verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de werken. Zij zullen andere criteria hanteren dan mensen die niet dagelijks deze kunst bestuderen’’, aldus een woordvoerster van de initiatiefnemers. ,,Tijdens het maken van de canon komen onvermijdelijk vragen en discussiepunten naar boven. Dat is ook de bedoeling, want een selectie van honderd werken uit een ontelbare hoeveelheid kunst kan niet tot stand komen zonder discussie’’, zegt ze.

Klassieke scheiding

Kunstenaars kunnen in de canon komen met maximaal twee werken per kunstvorm die ze beoefenden, dus Rembrandt bijvoorbeeld met ten hoogste twee schilderijen en twee tekeningen. Alleen kunst van voor 1750 komt in aanmerking: ,,In de kunstgeschiedenis is er de klassieke scheiding in 1850 tussen oude en moderne kunst. De keuze voor Vlaamse en Nederlandse kunst van voor 1750 is gemaakt omdat de hoogtepunten vooral in de 16de en 17de eeuw te vinden zijn’’, aldus de woordvoerster.