Cannes bant selfies door sterren op rode loper

interview Kimberly: Zingen is magie. Dit is wat ik wil

8:18 Ze staat vanavond en morgenavond in Ziggo Dome met de Ladies of Soul, gaat een duet zingen met Waylon in Ahoy en komt dit voorjaar met haar eerste single. Kimberly (26) gaat goed. ,,Ik zal The Voice altijd dankbaar zijn.”