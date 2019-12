Canadese tv-zender knipt Donald Trump uit Home Alone 2

De beslissing om Trump te verwijderen, was volgens de zender echter geen politiek statement. CBC laat aan Amerikaanse media weten dat zijn scène ruimte moest maken voor een reclameblok. ,,Zoals wel vaker gebeurt met films op televisie, is Home Alone 2 gemonteerd om tijd in te bouwen voor reclameblokken.”



De president vertelde eerder deze maand al dat hij nog steeds opmerkingen krijgt over de film uit 1992. ,,Heel veel mensen hebben het er elk jaar over, vooral rond de kerst. Vooral jonge kinderen zeggen: ik zag je net in de film. Ze zien me niet op televisie zoals ze me zien in de film. Maar het is een goede film en ik was wat jonger, zacht uitgedrukt. Het was een eer om het te doen.”