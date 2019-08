Camila Cabello geeft bodyshamers veeg uit de pan

Camila was onlangs op zoek naar een oude foto om te posten, toen ze een artikel tegenkwam waarin bodyshamers wat te zeggen hadden over haar uiterlijk. ‘Eerlijk gezegd voelde ik mij in eerste instantie heel erg onzeker', geeft de Havana-zangeres toe. Ze was bang voor wat er te zien was. ‘Mijn cellulitis! Oh nee! Ik had mijn buik niet ingehouden!’



Gelukkig hervond ze al snel haar zelfvertrouwen. ‘Maar toen dacht ik: natuurlijk bestaan er slechte foto's, natuurlijk zijn er onflatteuze hoeken. Mijn lichaam is niet gemaakt van f***ing steen of volledig gespierd. Maar het meest trieste is dat jonge meisjes opgroeien in een wereld vol airbrush en dat ze zoeken naar een vorm van perfectie die niet bestaat.’



De zangeres heeft dan ook een boodschap voor alle meisjes. ‘Jullie zien constant bewerkte foto's en denken dat het echt is. Iedereen raakt eraan gewend om geairbrushte lichamen en huid te zien. En opeens denken jullie dat het de norm is?!!! Dat is het niet. Het is nep! We hebben een compleet onrealistisch beeld van een vrouwenlichaam. Meiden, cellulitis is normaal. Vet is normaal. Het is mooi en natuurlijk. Geloof al die bulls*** niet!!!!’