Cameron Diaz is terug van acteerpensioen: vijf redenen waarom dat goed nieuws is

Hoewel Cameron Diaz in 2014 aangaf klaar te zijn met Hollywood en acteren, kunnen we de goedlachse blonde actrice over een tijdje weer bewonderen in een Netflix-film met de toepasselijke titel Back in action . En dat is goed nieuws omdat Diaz zich heeft bewezen als een veelzijdig actrice die veel meer is dan dat blondje met de spermakuif uit de film There's something about Mary . Deze top 5 frist je geheugen op wat betreft het acteertalent van de inmiddels 49-jarige.

There’s something about Mary (1998)

Het is misschien wel één van de beroemdste kapsels uit de filmgeschiedenis: de 'spermakuif’ van Cameron Diaz in There's something about Mary. Hoewel de humor in de film redelijk plat is, is de film toch uitgegroeid tot een klassieker in z'n genre. Daar heeft Diaz, door haar bubbly, sprankelende persoonlijkheid en aanstekelijke lach, zeker een handje in gehad.



Being John Malkovich (1999)

Wie aan Diaz denkt, denkt aan de atletische stoot in de Charlie's Angels-films of het eerder genoemde There's something about Mary, waar vooral haar guitige blik, sexy uiterlijk of vrolijke lach de hoofdrol spelen. Met de absurde film Being John Malkovich bewijst Diaz dat ze meer is dan haar American girl-uiterlijk. Ineens zagen we de actrice als depressieve sul met bijpassend pluizig, ongekamd kapsel. Niet een rol waar sommige fans misschien op zaten te wachten, maar wel een hard bewijs van het veelzijdige acteertalent van de actrice.



The Mask (1994)

The Mask was een enorme hit in de jaren 90: iedereen liep weg met Jim Carrey en zijn rubberen gezicht, komisch talent en een lijf dat hij in alle bochten kon wringen. De film was dé doorbraak voor Carrey bij het grote publiek. Maar waar de rest van de cast al gauw in de schaduw staat van zoveel talent, hield Diaz zich als 21-jarige nieuwkomer kranig staande en maakte een onuitwisbare indruk. Fun fact: ook voor Diaz, die daarvoor als model werkte, was de rol van Tina Carlyle in The Mask haar grote doorbraak.



Very bad things (1998)

Van komedie wordt weleens gezegd dat het één van de lastigste genres is voor acteurs. Dat is waarom Diaz’ rol in de zwarte komedie Very bad things niet in dit rijtje kan ontbreken. De film gaat over een groep vrienden die hun vrijgezellenfeest in Las Vegas vieren en per ongeluk een sekswerker vermoorden. Best voorspelbaar en situaties waar de regisseur van verwacht dat kijkers erom zouden moeten lachen, zijn soms gewoon niet grappig. Diaz is daarin een stralend middelpunt: zij is namelijk wél echt grappig en acteert ook hier de sterren van de hemel.



My best friend’s wedding (1997)

My best friend’s wedding is een van de leukere comedy’s uit de jaren 90. Ook naast jaren 90 darling Julia Roberts, die de hoofdrol in deze romantische film speelt, vervaagt Diaz niet naar de achtergrond. Roberts is in de film jaloers op het personage dat Diaz speelt: zij trouwt namelijk met de man waar Roberts een oogje op heeft. Het gevaar loert dat je als kijker een bloedhekel krijgt aan Diaz, maar dat laat de actrice door haar solide acteerwerk niet gebeuren. Voor een portie plaatsvervangende schaamte kijk je naar de karaokescene waarin Diaz laat zien dat er ook dingen zijn die de actrice niet kan. Inderdaad: zingen.



