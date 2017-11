Camera's volgden laatste maanden van Jermaine (27) voor serie Over Mijn Lijk

Het is een mooi portret voor de nabestaanden, maar ook behoorlijk moeilijk om terug te zien. Het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk volgde de laatste maanden van het leven van Tilburger Jermaine de Wind. Donderdag is de eerste aflevering. Zijn partner Lisette van Dijk mocht de eerste beelden. ,,Het is heel fijn, maar ook heel raar om te zien'', zegt ze. ,,Het lijkt een ander leven.''

De eerste aflevering komt behoorlijk snel na de dood van Jermaine. Iets meer dan twee maanden geleden overleed de geliefde Tilburger, 27 jaar oud. Vriendin Lisette heeft nog amper tijd gehad om tot rust te komen. De ziekte, de hulp, de operatie in Amerika, de periode in het hospice en vervolgens de uitvaart. Het kostte haar behoorlijk veel energie.

De stress is al terug te zien in de eerste aflevering van Over Mijn Lijk, die donderdag om 22.25 uur te zien is op NPO 1. Het programma volgt Lisette en Jermaine tijdens het inpakken van de koffers en het vertrek naar Houston. Daar krijgt Jermaine een ingrijpende operatie. ,,De stress straalt er vanaf'', zegt Lisette, die de eerste vier afleveringen al heeft mogen zien. ,,Het lijkt een leven geleden, zo raar om terug te zien. Achteraf zie je de ongeloof op mijn gezicht.''

Willen wij wel dat heel Nederland ziet wat ons is overkomen? Die vraag hebben de twee regelmatig aan elkaar gesteld. Het antwoord bleef steeds 'ja', ook al zaten er behoorlijk moeilijke momenten bij. Lisette: ,,We wilden meedoen omdat het een heel mooi portret oplevert van Jermaine. Ook voor zijn kinderen. Dat hadden we zelf nooit zo mooi kunnen maken. Het was heftig om mee te maken, maar het blijft wel iets moois om terug te zien. Al is het over een paar jaar misschien nog mooier. Nu is het allemaal nog erg kort geleden.''

Tekst gaat veder onder de video.

Zenuwachtig

Het moeilijkste moment met de camera was in de eerste week. Jermaine vloog naar Houston, waar hij een operatie kreeg. Het team van Over Mijn Lijk was overal bij. Ook bij het eerste contact met de dokter in het ziekenhuis. Dat ging niet zo goed, vertelt Lisette. ,,De arts was zenuwachtig door de tv-ploeg en maakte een hele slechte indruk op ons. En we waren zelf ook zo gestrest. Maar het camerateam kon ook niet zomaar terug. Met vier of vijf man waren ze voor slechts drie dagen meegekomen naar de VS.



Na het zien van de aflevering kon Lisette deze passage wat laten aanpassen. De voice-over vertelt donderdag dat de arts onder de indruk was. Dat nuanceert het beeld een beetje. Het tekent volgens haar de manier van werken van de regisseur en presentator Valerio Zeno: zonder sensatie en heel betrokken.

Imposante begrafenis

Volledig scherm Jermaine, Lisette en hun zoontje in Over Mijn Lijk © BNNVARA De vriendin van Jermaine is erg benieuwd naar de laatste vier afleveringen. Daarvoor kwam de cameraploeg ook langs het hospice, waar Jermaine zijn laatste weken heeft gelegen. ,,Op dat moment pas je je aan aan de situatie. Langzaam ging het slechter. Maar als je hem in één keer zo slecht op beeld ziet, schrik je ervan. Dat is niet hoe mensen hem hebben leren kennen.''



Ook de imposante begrafenisstoet door Tilburg en de uitvaart zijn gefilmd. De kist reed in een grote stoet door het centrum en de Reeshof, tientallen motoren volgden. ,,Dat had van mij niet zo groots gehoeven'', zegt Lisette terugblikkend. Maar Jermaine wilde het zo. Zelf heeft ze de dag nauwelijks bewust meegemaakt, zo moe en emotioneel was ze.



,,De condoleance was mooi, met overal kaarsen en lampionnen. Heel sprookjesachtig. En in de stoet reden wij in de auto achter Jermaine. Ik kon mensen op straat horen zeggen: 'oh, dat is voor Jermaine'. Het was het laatste moment waarop hij iets van zich kon laten horen.''

Oververmoeid

De afgelopen twee maanden omringde Lisette zich met vrienden en familie. Verder blijft ze graag onder de radar. Sociale media heeft ze verwijderd. ,,Ik ben bewust op de rem gaan staan. Jermaine stond in de overlevingsmodus, maar ik ook. Het is heel veel geweest, afgelopen jaren. Nu ben ik een echt oververmoeid.''

Donderdagavond is ze nog wel te gast in het tv-programma Pauw. Ze is uitgenodigd om over Over Mijn Lijk en Jermaine te praten. Daarna trekt ze zich weer terug. Even afstand van de vele reacties die het programma ongetwijfeld gaat opleveren.