Californische Democraten klaar met 'racist' John Wayne

Ze verwijzen naar een interview uit 1971 met Playboy, waarin John Wayne de ene foute opmerking na de andere maakte. ‘Ik geloof in witte superioriteit totdat de zwarten zo geschoold zijn dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen’, zei hij, en ‘Ik voel me niet schuldig over het feit dat deze mensen vijf of tien generaties geleden slaven waren.’



Verder vond hij dat de kolonisten in de 19e eeuw gelijk hadden dat ze land inpikten van de originele bewoners: ‘Er waren veel mensen die nieuw land nodig hadden en de Indianen probeerden dat heel egoïstisch allemaal voor zichzelf te houden.’ Homoseksualiteit, zoals getoond in films als Easy Rider en Midnight Cowboy, vond hij pervers.



De luchthaven heette oorspronkelijk Orange County Airport, maar werd in 1979, het jaar van Waynes dood, omgedoopt in John Wayne Airport. De acteur woonde in het aangrenzende Newport Beach.