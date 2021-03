Caitlyn Jenner keert terug voor laatste seizoen Keeping up with the Kardashians

Voorwoord Boekenweek Maartje Wortel: ‘Ik heb moeite met aanmeten van iedere vorm van identiteit’

18 maart De Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in Amsterdam in gesprek met elkaar. Vandaag is het de beurt aan Thomas Rosenboom en Maartje Wortel.