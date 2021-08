Cabaretier Lisa Loeb verpulvert klassement De slimste mens

De Slimste Mens Kijkers niet gechar­meerd van ‘betweteri­ge’ Bram Douwes: ‘Tja, dit is écht wie ik ben’

4 augustus PowNed-verslaggever Bram Douwes (37) mag dan het klassement van De slimste mens aanvoeren, kijkers hadden meer op te merken over zijn bijdehante voorkomen dan over zijn intelligentie. ,,Ik nam me écht voor om rustig en mild te zijn, maar het lukt gewoon niet.”