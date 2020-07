Cabaretduo Yentl en de Boer maakt debuut in Carré

De kaartverkoop voor de tournee en Carré start morgenochtend. De Kampvuursessies bestaat uit een selectie van hun beste werk en een aantal gloednieuwe nummers.



Hun geplande nieuwe voorstelling Lacrimosa is uitgesteld naar 2021. In eerste instantie zou de show in oktober in première gaan. Maar nu zijn de dames van plan om pas in januari met try-outs te beginnen. De nieuwe speellijst staat vanaf vrijdag op de website van het duo.



Het is de tweede maal dat het duo de voorstelling moet uitstellen. Oorspronkelijk zou Lacrimosa begin 2020 in première gaan. Maar deze planning werd gewijzigd toen beide vrouwen zwanger bleken te zijn. De cabaretières bevielen allebei eind december.



Yentl en De Boer wonnen een paar jaar geleden de Annie M.G. Schmidtprijs voor het lied Ik heb een man gekend. Sindsdien maakten Yentl Schieman en Christine de Boer twee albums, drie succesvolle theatertours en twee zomerconcertreeksen.