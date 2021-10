BZV-boer Jan en Rianne gelukkig in Denemarken: ‘Ik zie ons wel oud worden hier’

Binnen een week recordaan­tal stemmen voor NS Publieks­prijs

Binnen een week hebben volgens de stichting CPNB al 100.000 mensen hun stem uitgebracht voor de NS Publieksprijs. Het is nog niet eerder gebeurd dat in een dergelijk tijdsbestek zoveel stemmen zijn uitgebracht. In 2020 werden er in totaal in een maand tijd 160.000 stemmen uitgebracht, dit was toen een recordaantal.

27 oktober