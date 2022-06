Buzz Lightyear werkte toch beter als stuk plastic dan als ‘echte’ astronaut

RecensieOok in zijn solo-avontuur is Buzz Lightyear, bekend uit de geliefde Toy Story -reeks, een aandoenlijk trotse astronaut met een hart van goud. Een ‘echte’ astronaut ditmaal. Waarom was hij als stuk speelgoed dan toch oneindig veel leuker?

Veel kijkers zullen na het zien van Lightyear de bioscoop voldoende voldaan verlaten. Het is een degelijk geanimeerde en rijkelijk naar Star Wars knipogende space-opera vol aardige wendingen en een orkestrale soundtrack met een thema dat je op de weg terug naar huis nog een paar keer hardop neuriet. En mocht je gezelschap uit jonge kinderen bestaan: die zullen smeken om een speelgoedexemplaar van Sox, de aaibare robotkat met meer ingebouwde gadgets dan James Bond ooit van Q mocht ontvangen. Toch knaagt er iets.

Waarom vielen we ook alweer massaal voor Buzz Lightyear in de oorspronkelijke Toy Story-film van animatiestudio Pixar uit 1995? Díe astronaut weigerde zich neer te leggen bij het feit dat hij eigenlijk helemaal geen astronaut is, maar een product dat je kan kopen in een winkel. Lotgenoten als cowboy Woody en spaarvarken Ham moesten hem telkens wijzen op zijn ware aard: je bent ‘slechts’ speelgoed.

Lightyears doel was dus niet het daadwerkelijk redden van het universum, maar het kinderbrein van in dit geval zijn eigenaar Andy kietelen om net te doen alsóf het universum gered moest worden. En in de vervolgdelen wachtten hem andere levenslessen. Aan speelgoed zit een houdbaarheidsdatum. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de aandacht voor zijn speeltjes verslapt. Al die tragikomische aspecten maakten Buzz Lightyear zo’n onweerstaanbaar en gedenkwaardig personage.

Déze film van Pixar-regisseur Angus MacLane, eerder verantwoordelijk voor Finding Dory, concentreert zich op een heel andere Lightyear. Dit is namelijk de film die ervoor zorgde dat Andy überhaupt zo’n actiefiguurtje wilde hebben, zo lezen we in de begintitels. Déze Lightyear is dus een ‘echte’ astronaut die ‘echt’ het universum wil redden. Het speelgoedkarakter speelt geen rol en er worden ook geen lijntjes getrokken naar de Toy Story-franchise. Dit nieuwe concept is in de basis al heel wat minder boeiend.

De missie die hier centraal staat, heeft zeker in de eerste (en beste) helft wel wat raakvlakken met Christopher Nolans sciencefictionfilm Interstellar (2014). Buzz voelt zich verantwoordelijk voor het feit dat hij met een team andere ruimtepioniers is gestrand op een vreemde planeet. Telkens wanneer hij in de kosmos zoekt naar een oplossing, ziet hij bij terugkomst hoe zijn collega’s jaren ouder zijn geworden. De tijdssprongen dwingen hem onder meer vervroegd afscheid te nemen van zijn maatje Alisha. Mensen die gruwelen van de woke-beweging zijn gewaarschuwd: zij is een zwarte lesbienne die een kind krijgt. Dat benoemen is eigenlijk zinloos, maar in een productie van moederbedrijf Disney, dat de laatste jaren bewust inzet op diversiteit, is het toch iets zeldzaams.

Al snel verandert het allemaal in een conventioneler animatie-avontuur dat qua humor en slimme vondsten niet in de buurt komt van Pixar-klappers als Ratatouille, Wall-E, Inside Out en...Toy Story dus. Buzz Lightyear werkte beter in zijn plastic vorm. Bij het klinken van de klassieke zin ‘To infinity and beyond’ (‘Naar de oneindigheid en daar voorbij’) blijft het kippenvel ditmaal uit.

Regie: Angus MacLane. Stemmen: Chris Evans, Taika Waititi, James Brolin en Keke Palmer

