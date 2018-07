Buurtnieuwtjes vlak na het NOS Journaal

Bewijzen

,,Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle dertien regionale omroepen van Nederland meedoen’’, aldus Van der Lugt, die namens deze omroepen bezig is de regiovensters voor elkaar te krijgen. ,,Dat zou mogelijk al direct aansluitend op de proef kunnen, dus vanaf april. Een droomscenario is dat we ook op meer prominente plekken kunnen aanhaken. Na het Achtuurjournaal bijvoorbeeld. Maar eerst moeten we ons succes bewijzen.’’

Het huidige kabinet nam het realiseren van regionale nieuwsvensters op in het regeerakkoord. De bedoeling is de regionale journalistiek te versterken en de samenwerking met de landelijke publieke omroep te bevorderen. Sinds 2016 is die samenwerking al versterkt. De NOS-journaals in de middag werden toen aangevuld met een blok nieuws uit verschillende regio’s. ,,Dat is hard nodig, want ik maak me grote zorgen over de kwaliteit van de nieuwsvoorziening in Nederland’’, stelde de toenmalige NOS-directeur Jan de Jong. Van der Lugt zegt dat deze aanvullende bulletins vooralsnog gewoon blijven bestaan. De regiovensters zullen voornamelijk in de avonduren worden uitgezonden.