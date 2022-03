Burna Boy, The Kooks en Oscar and the Wolf naar Lowlands

Anouk haalt hard uit naar Peter van der Vorst: ‘Hij belde me op als een gillend speenvar­ken’

Anouk heeft vanmiddag in de Coen en Sander-show op Radio 538 ongenadig hard uitgehaald naar RTL-baas Peter van der Vorst. Hij belde haar op toen ze via Instagram aankondigde te stoppen met The Voice of Holland na het schandaal rondom de talentenjacht. ,,Die begon te gillen dat ik een backstabber was en dat we het allemaal samen hand in hand hadden moeten oplossen.”

29 maart