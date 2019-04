Buren worden van de koning? Voor 1,5 ton woon je in dit huisje op landgoed De Horsten

Het pand - een rijksmonument uit 1860 - is 122 vierkante meter groot en ligt op een perceel van 650 vierkante meter. Naast een zitkamer met open haard, keuken en badkamer telt het huis twee slaapkamers op de eerste verdieping. De verkooptekst belooft ook ‘alle privacy en een fantastisch weids uitzicht in het groen'. Het huis is bereikbaar via de ingang van landgoed De Horsten aan de Papeweg.



Volgens de Haagse verkopend makelaar NassauHuis komt een ‘zeer charmant’ object als deze niet vaak voor. ,,Het is een uitzondering’’, aldus de makelaar. ,,Op het landgoed liggen meerdere huizen die worden bewoond. In dit geval gaat het om een kleinschalig huisje dat gerenoveerd moet worden. Het staat al een tijdje leeg. Momenteel wordt het antikraak bewoond’’, legt hij uit. Over hoe ver het precies lopen is tot de gebouwen van de koninklijke familie, kan hij niets zeggen. ,,Het ligt aan de rand van het landgoed, zo'n 20 meter van de rijksweg af.’’