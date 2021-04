Buren klagen steen en been over extra beveiligers Vin Diesel

Hoewel Vin Diesel in de Dominicaanse Republiek in een streng bewaakte buurt woont, heeft de acteur zelf ook nog de nodige ‘kleerkasten’ voor zijn deur staan en dat bevalt zijn buren maar niks. Ze klagen steen en been over de extra beveiliging en vinden de maatregelen die Diesel treft ‘absurd’ en ‘overdreven’. Dit meldt TMZ.

De bom barstte bij een buurman tijdens Pasen, toen de bewakers het verkeer blokkeerden zodat Vin en zijn kinderen konden fietsen. ,,De afgelopen weken heb ik meerdere buren horen klagen over de extreme beveiliging bij zijn huis en het strand dat grenst aan het gebied waar Diesel en wij, zijn buren, wonen. Onze straat wordt geblokkeerd door vijf of zes SUV’s met beveiligers, die ons aanhouden als we zelf een stukje willen gaan fietsen. Het gaat echt helemaal nergens meer over. Wij wonen hier ook, het is niet alleen zijn straat’’, aldus de boze buurman, die zijn ongenoegen in een brief kenbaar maakte.

De 53-jarige The Fast & The Furious-acteur huurt een optrekje in de Dominicaanse Republiek, maar volgens de buurman is het absoluut niet nodig om zoveel extra mankracht in te zetten. ,,We zijn hier gewend aan bekendheden en niemand heeft zich ooit eerder zo aangesteld wat betreft de beveiliging. Iedereen doet zijn eigen ding en vertrouwt op de bewakers die er sowieso altijd staan. Maar meneer Diesel denkt kennelijk dat hij belangrijker is dan wij allemaal.’’

Volgens een bekende van Vin bezoekt hij de Dominicaanse Republiek al 20 jaar en kan hij het goed met iedereen vinden. Over het paasincident zegt de bron dat Vin met zijn kinderen op de fiets paasmanden uitdeelde aan arbeiders in de gemeenschap. Daarbij werd extra beveiliging ingezet, omdat Vin’s hele familie er was. De bron zegt tegen TMZ dat het nooit Vins bedoeling was om zijn buren lastig te vallen.

Woordvoerders van de acteur wilden niet reageren op het verhaal.