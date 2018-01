Buren Fajah Lourens zien doodskist en schakelen politie in

video Roy Donders en Patty Brard maken weer een carnavalskraker

17:50 Gezelligheidsduo Patty Brard (62) en Roy Donders (26) heeft weer een carnavalssingle uitgebracht. De video bij het nummer We zullen de laatsten zijn werd woensdag door platenlabel Berk Music online gezet. In het filmpje zingen de twee dat ze nog lang niet naar huis gaan en feesten ze erop los in een kleurrijke feesttent.