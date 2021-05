Buitenlandse interesse Make Up Your Mind

Harry en Meghan hadden stiekeme date in supermarkt: ‘Deden alsof we elkaar niet kenden’

14 mei De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben aan het begin van hun relatie stiekem afgesproken in een Londense supermarkt. Ze deden of ze elkaar niet kenden en hielden contact via sms. ,,Ik had een pet op en keek naar de vloer.’’