Buddy Vedder verlaat huilend GTST om zich te focussen op presenteercarrière

,,Ik heb onlangs de kans gekregen van de AVROTROS om de Lang Leve De Muziekshow te mogen presenteren, samen met Romy Monteiro. Dat neemt ontzettend veel tijd in beslag. Daarnaast presenteer ik ook nog andere programma's", aldus Buddy vanavond in RTL Boulevard. Volgens hem is de combinatie van acteren en presenteren 'niet te doen'. ,,Op een gegeven moment moet je dan een moeilijke keuze maken. En daarom heb ik besloten om te stoppen met GTST.''

Zijn laatste draaidag zit er al op. ,,De hele dag reageerde iedereen: oh, dit is onze laatste scène samen. Maar ik was in een staat van ontkenning. En toen ineens overviel het me, dat ik dacht: dit is mijn laatste dag. Toen heb ik wel gehuild, ja." Wanneer Buddy , die circa 800 GTST-aflevering deed, voor het laatst te zien is in de soap is nog niet bekend.