Buddenbruckjes na negen seizoenen niet meer te zien in Een huis vol: ‘Op laatste moment besloten’

‘Wij doen dit seizoen niet mee’, begint Thaila Buddenbruck haar relaas op Instagram, waar het gezin inmiddels zo’n 87.500 volgers heeft. Volgens de moeder stonden er al opnames voor het nieuwe seizoen op de planning en kwam de beslissing enigszins last minute. ‘Op het laatste moment is besloten vanuit de KRO/NPO dat wij dit seizoen toch niet meedoen’, schrijft ze. ‘Wij vinden het jammer.’ Ondanks de teleurstelling kan de moeder des huizes er nog wel de positieve kant van inzien. ‘Het is wel fijn, even zonder camera’s.’

Op sociale media betreuren mensen de keuze van de omroep. ‘Zo jammer Thaila’, schrijft de familie Jelies, die nog wel te zien zal zijn in het nieuwe seizoen. ‘Wij vinden het echt niet leuk dat jullie er niet bij zitten. Kunnen jullie alsnog niet iets regelen?’ voegt een kijker toe. ‘Wat een idiote beslissing. Jullie horen bij het programma!’ stelt een ander.

Nieuw gezin

Volgens een woordvoerder van KRO/NCRV is het gezin dit jaar niet te zien omdat er ruimte is gemaakt voor een nieuwe familie, die later bekend zal worden gemaakt ,,Thaila en de rest van de Buddenbruckjes doen al heel lang mee aan het programma, op een gegeven moment is het dan gewoon tijd voor een nieuw gezin.’’ Volgens de woordvoerder heeft de omroep nog goed contact met Thaila. ,,Tuurlijk vindt ze het jammer, maar ze is niet boos om de beslissing. Ze voelt zich goed en vindt het een fijne gedachte dat ze een keer geen cameraploeg in haar huis heeft.’’

De familie Buddenbruck was in totaal negen seizoenen te zien in Een huis vol. Daarmee zijn ze het gezin dat het langst te zien was in de NPO-serie, die in 2021 werd genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Deze site ging dat jaar nog langs bij de grote familie, (die inmiddels ook één kleinkind telt) om te zien hoe het eraan toegaat in het drukke huis, waar er 18 broden en 25 rollen wc-papier per week doorheen gaan. Vader Rob vertelde destijds dat hij er nog altijd van stond te kijken dat er zoveel mensen fan zijn van het gezin. ,,Wij zijn gewoon simpele mensen die een kijkje in hun leven geven. Ik vind het zelfs heel moeilijk om naar mezelf te kijken.’’

