Buckingham Palace onderzoekt mogelijk pestgedrag Meghan: ‘Ze zou medewerkers aan het huilen hebben gemaakt’

Eerder deze week werd bekend dat Meghan tijdens haar verblijf in het paleis twee persoonlijke assistenten de deur uit gewerkt zou hebben en het leven van een derde medewerker zuur had gemaakt. Dat claimden oud-paleismedewerkers in The Times. Ook zou Meghan meerdere keren medewerkers aan het huilen gemaakt hebben.

Bezorgd

Het hof laat weten ‘erg bezorgd‘ te zijn over de verwijten en stelt verder onderzoek in naar de beschuldigingen. ,,Medewerkers die in die tijd werkzaam waren, ook als zij dat nu niet meer zijn, worden uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek om te kijken of er lessen uit te trekken zijn." Volgens het hof heeft pestgedrag geen plek in het paleis. ,,Dat tolereren wij niet.”

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is verdrietig over aantijgingen in The Times. Zij noemt deze ‘een berekenende smaadcampagne’ en spreekt van misleidende en schadelijke informatie. ,,De hertogin is verdrietig over deze nieuwe aanval, vooral omdat zij zelf het doelwit van pestgedrag is geweest en ze zich erop toelegt om mensen te steunen die pijn en trauma hebben meegemaakt", zo liet haar woordvoerder eerder weten.