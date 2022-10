BTS-lid Jin gaat als eerste bandlid dienstplicht vervullen

Zuid-Korea kent nog een actieve dienstplicht omdat het land officieel nog in oorlog is met Noord-Korea. In Zuid-Korea moeten daarom alle mannen tussen 18 en 28 jaar tussen de 18 en 21 maanden militaire dienst vervullen. De bandleden van BTS mochten hun dienstplicht vanwege hun grote internationale succes jarenlang uitstellen tot hun dertigste verjaardag. In december wordt Jin 30, maar een nieuwe poging tot uitstel zal hij niet ondernemen.