Bruno Mars grote winnaar bij Grammy's

21-jarige Alessia Cara beste nieuwe muzikant bij Grammy’s

3:47 Een droom is in vervulling gegaan voor Alessia Cara, die een Grammy won voor Best New Artist. De 21-jarige zangeres versloeg SZA, Khalid, Lil Uzi Vert en Julia Michaels en sleepte daarmee haar eerste grote muziekprijs in de wacht.