Bruce Springsteen krijgt hoogste Amerikaanse onderscheiding

McLeod’s Daugh­ters-ac­teur Peter Hardy (66) verdronken tijdens snorkelen

De Australische acteur Peter Hardy, bekend vanwege zijn rol in de tv-serie McLeod’s Daughters, is verdronken tijdens een snorkeltripje in Australië. Hij werd afgelopen donderdag bewusteloos aangetroffen in het water bij South Beach in Fremantle, nabij Perth.