Bruce Springsteen dankbaar voor Nederlandse fans: ‘Fantastisch dat zij meezingen’

met videoBruce Springsteen is enorm dankbaar voor al zijn fans wereldwijd, maar die uit Nederland krijgen een bijzondere vermelding. In een interview met talkshowpresentator Seth Meyers vertelt de Amerikaanse zanger over zijn ‘geweldige fans’.

,,Ik weet nog dat ik je jaren geleden een keertje in Nederland zag. Het moet fascinerend voor jou zijn om te horen dat mensen jouw nummer zingen met een enorm Europees accent”, vertelt Meyers aan Springsteen. ,,Ik weet nog dat je Hungry Heart zong en dat een paar Nederlanders meezongen.” Daarop zingt Meyers het lied met een sterk Nederlands accent. Springsteen moet lachen en reageert instemmend.

Toch wil hij zijn fans niet tekortdoen, zo blijkt. ,,Ik had nooit kunnen bedenken vroeger, toen ik begon met muziek maken vanuit mijn slaapkamertje, dat er duizenden kilometers verderop mensen waren die geen Engels spraken of begrepen, maar die toch mijn muziek zouden meezingen. Het is bizar, ik kan het nog steeds niet geloven. Het is geweldig.” Springsteen benadrukt dat de meeste van zijn fans in Europa wonen en niet in Amerika. ,,Twee derde van mijn fans komt uit Europa. Ze zijn een heel betrokken en toegewijd publiek. Ze zijn er altijd bij.”

Kinderen negeren vader Springsteen als rockster

Zijn kinderen zijn overigens niet bepaald zijn grootste fans. ,,Laten we eerlijk zijn, er is geen kind dat 50.000 mensen wil zien die zijn ouders toejuichen. Ze zien liever 50.000 mensen die je ouders uitjoelen... Maar toejuichen? Nee.” Dus leven ze in huize Springsteen in ‘een vredige situatie’ waarin ze allemaal doen alsof pa geen rockster is. ,,Ze hebben hun eigen helden. Ze hebben mij niet nodig als held.”

Springsteen gaat volgend jaar op tournee door Europa. Op 25 en 27 mei treedt hij op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en op 11 juni op het Pinkpopterrein in het Limburgse Landgraaf.

