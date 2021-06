Broer en zus nog altijd woedend op Mariah Carey

De biografie die Mariah Carey in september 2020 uitbracht, is niet bij iedereen goed gevallen. Carey’s broer Morgan (61) klaagde haar in maart aan, omdat er volgens hem onjuistheden in het boek staan. Zo zou Mariah hem als ‘gewelddadig’ omschreven toen ze als kinderen opgroeiden, iets waarmee Morgan het absoluut niet eens is. Dit meldt Page Six.