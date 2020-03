Broederliefde geweerd van Bevrijdingsfestival

In aanloop naar het festival werd al uit sommige hoeken duidelijk dat niet iedereen in Zoetermeer zat te wachten op de komst van de rappers. De reden daarvoor was dat er een paar jaar geleden een oud filmpje van bandlid Emms opdook waarin hij antisemitische leuzen scandeerde. Broederliefde was in 2017 een van de landelijke ambassadeurs van de vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en werd daarom toen van het programma geschrapt.



Wethouder Margreet van Driel heeft daarom, ook een beetje als 'voorzorgsmaatregel', het optreden van Broederliefde geannuleerd, want er werd te veel verwezen naar het verleden. ,,Deze reacties hebben mij er toe laten besluiten om het zekere voor het onzekere te nemen en het optreden van Broederliefde niet plaats te laten hebben", stelt zij in een verklaring.