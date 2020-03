Britten woest over ‘voorkeursbehandeling’ coronatest Charles: ‘Zelfs zorgpersoneel niet gecheckt’

Talloze Britten zijn boos omdat kroonprins Charles (71) en zijn echtgenote Camilla (72) een coronatest hebben ondergaan, terwijl het merendeel van de bevolking en zorgpersoneel daar niet voor in aanmerking komt. Op sociale media krijgt de National Health Service (NHS), die bepaalde dat de royals op het virus werden gecheckt, de wind van voren. ‘Het is duidelijk dat in ons land beroemde mensen een voorkeursbehandeling krijgen’, zo wordt op Twitter gesneerd.

Een NHS-woordvoerder verklaarde gisteren na alle commotie dat er wel degelijk een aanleiding was om de troonopvolger en zijn vrouw te testen. De prins, die het virus onder de leden bleek te hebben, werd na ‘milde symptomen’ onderzocht door een arts in het Schotse Aberdeenshire, in de buurt van Balmoral Castle waar het stel momenteel verblijft. De test zou daar met de geldende veiligheidsmaatregelen zijn gedaan.



Volgens de NHS voldeed de prins ‘aan alle criteria om te worden getest’. Maar menig Brit gelooft daar geen bal van. In het Verenigd Koninkrijk is, net als in ons land, een groot tekort aan coronatesten. Alleen ziekenhuispersoneel en mensen die zich met duidelijke symptomen van Covid-19 melden bij een ziekenhuis komen ervoor in aanmerking. De NHS weerspreekt met grote stelligheid dat Charles en Camilla een voorkeursbehandeling kregen.

Lees ook Play Britse prins Charles besmet met coronavirus Lees meer

Minister

Catherine Calderwood, die een hoge functie heeft bij de Britse gezondheidsdienst, vertelde in een reactie dat het stel werd getest vanwege ‘klinische redenen’ en dat de twee voor honderd procent voldoen aan de criteria daarvoor. Zo zouden ze vanwege hun leeftijd tot de risicogroep behoren. Maar wat moet worden verstaan onder ‘klinische redenen’ liet ze in het midden.

Calderwood noemde de gezondheid van de prins nu even belangrijker dan ‘op niets gebaseerde speculaties’ over waarom hij in het kasteel werd onderzocht. Volgens de onderminister van gezondheid Edward Argar voldeden Charles’ symptomen en lichamelijke conditie volledig aan de criteria voor het afnemen van de test, zo meldde hij vandaag zonder verder in details te treden. ,,Hij is dus niet voorgedrongen in de wachtrij.”

Desondanks blijft de bevolking twijfelen. ‘Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat Charles getest is en dat het voorlopig goed met hem gaat. Maar ik hoop dat onze zorgmedewerkers binnen de NHS met dezelfde voortvarendheid zo’n test mogen ondergaan als zij zich zorgen maken’, klinkt het op Twitter. En: ‘Het is en blijft merkwaardig dat Charles slechts ‘lichte symptomen’ had, maar op één of andere manier toch in aanmerking kwam.’ Joan McAlpine, een Schotse politica, reageerde furieus: ‘De mensen bij de NHS leven blijkbaar hun eigen regels niet na.’

‘Egoïstisch’

Dat prins Charles naar Schotland is vertrokken om daar te herstellen van het coronavirus wordt hem niet in dank afgenomen. ‘Het is een schande. Deze actie is niet alleen egoïstisch maar ook gevaarlijk’, kopt de Schotse krant The National. De Schotse overheid riep de Britten een paar dagen geleden nog op niet naar Schotland ‘te vluchten voor corona’.

‘Als je ergens anders woont, gebruik de Schotse Hooglanden dan niet als middel om jezelf te isoleren. Mensen die hier wonen proberen de regels van de overheid te volgen en de voortdurende stroom van campers en ander verkeer dat de steden wil ontsnappen, helpt daar niet bij’, twitterde Kate Forbes, de Schotse kabinetssecretaris voor Financiën.

The National levert in een commentaar felle kritiek: ‘Charles had het advies van de regering moeten opvolgen en thuis moeten blijven. Zeker in zijn rol als senior lid van de koninklijke familie had hij het goede voorbeeld moeten geven en de verspreiding van het virus moeten voorkomen’.

Elizabeth

Direct na de diagnose besloten Charles en Camilla in quarantaine te gaan. Volgens Buckingham Palace gaat het naar omstandigheden goed met de prins. ,,Hij is de afgelopen dagen vanuit huis aan het werk gegaan, zoals gewoonlijk.” Hoe de prins besmet raakte, is niet duidelijk. ,,Hij heeft in de afgelopen weken veel ontmoetingen gehad in het kader van zijn publieke rol.”

Zijn moeder, Queen Elizabeth, heeft geen klachten, liet Buckingham Palace weten. De 93-jarige vorstin zag haar oudste zoon in de ochtend van 12 maart voor het laatst, meldde het paleis. ,,Ze houdt zich aan alle adviezen die worden voorgeschreven wat betreft haar gezondheid.” De koningin deelde gisteren op Instagram een actuele foto waarop te zien is dat ze in goede gezondheid met premier Boris Johnson belt. Of het kiekje gisteren is gemaakt, is niet duidelijk.

Drie dagen geleden meldde ITV dat prins Charles zichzelf in isolatie had geplaatst, omdat hij in dezelfde ruimte was geweest als prins Albert van Monaco. Die werd vorige week positief getest op het virus. Beide prinsen waren eerder deze maand op een bijeenkomst van WaterAid in Londen. De Monegaskische vorst liet afgelopen weekeinde weten dat er ondanks de besmetting geen reden tot bezorgdheid was. ,,Beetje koorts, beetje hoesten. Vitale tekenen zijn goed, dokters zijn tevreden”, zei Albert tegen People.

Kijk hier naar onze video's over corona: