Britten krijgen extra vrije dag vanwege kroning Charles

Update Zanger Aaron Carter (34) overleden

De Amerikaanse zanger en later rapper Aaron Carter is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie aan persbureau AP. Volgens entertainmentsite TMZ is de jongere broer van Backstreet Boys-bandlid Nick vandaag dood aangetroffen in de badkuip van zijn woning in Lancaster, Californië. Volgens de politie is hij verdronken.

5 november