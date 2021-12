Britt Scholte staat doodsangsten uit in De verraders: ‘Nooit iemand zo bang gezien’

Actrice Britt Scholte (24) heeft haar ‘ergste nachtmerrie’ overwonnen in de nieuwste aflevering van de Videoland-editie van De verraders . Het voormalige GTST -gezicht werd aan een hijskraan acht meter de lucht in getakeld, terwijl ze ernstige hoogtevrees heeft. Hevig huilend en trillend zag ze hoe de andere BN’ers haar naar beneden probeerden te krijgen, terwijl ze er nota bene dankzij hen hing.

In de list- en bedrogshow De verraders strijdt een groep bekende Nederlanders om zo’n twintig kilo aan zilverstaven. Die hoofdprijs is te winnen in de finale van aanstaande zondag, maar die moeten ze dan wel halen.

Onder de BN’ers, ‘getrouwen’ genoemd, zijn drie stiekeme verraders die elke nacht een van hen ‘vermoorden’ en naar huis sturen. De groep verbant elke dag ook iemand die ze ervan verdenken verrader te zijn. Dat ging tot nu toe niet best: slechts een van de drie verraders is uit het spel, tegenover vijf getrouwen. Verraders Britt Scholte en Iliass Ojja doen nog mee, evenals drie getrouwen.

Dat is knap van Britt, want die laatsten hebben inmiddels door dat zij de boel belazert. Ze waren dan ook snel klaar toen presentator Art Rooijakkers deze week vroeg wie ze het minst een immuniteitsschild gunden, waarmee ze vrijgesteld zou zijn van ‘moord’. De sterren wisten niet dat ze ook meteen de pineut was bij het spel van de dag.

Volledig scherm Britt ging ondanks haar hoogtevrees acht meter de lucht in. © Videoland

Al bij de eerste centimeters boven de grond had Britt haar ademhaling niet meer onder controle en begon ze te beven en huilen. ,,Ik heb nog nooit iemand zo bang zien kijken’’, zei deelnemer Ellen Hoog. ,,Ik ga dood hierboven’’, riep Britt.

Quote Ik heb nog nooit iemand zo bang zien kijken Ellen Hoog

Samen met de andere sterren moest Ellen een reeks opdrachten voltooien, waarmee ze Britt steeds een stukje naar beneden konden helpen. Slaagden ze daar niet in, dan ging Scholte verder de hoogte in. Tot overmaat van ramp moest Britt bij elke daling over de rand van het kooitje hangen om een zilverstaaf te pakken die net buiten handbereik lag. ,,Hetgeen dat ik het allerengste vind, moet ik gewoon doen’’, zei ze.

Volledig scherm Britt moest dankzij de andere BN’ers de lucht in. © Videoland

,,Dat arme hoofd wordt steeds wanhopiger’’, zag Ellen, die zich net als de andere sterren inmiddels erg schuldig voelde en haar aanmoedigde. Het gaf Britt een dubbel gevoel. ,,Hartstikke leuk dat jullie zo lief tegen mij doen, maar jullie hebben wel gezorgd dat ik hier zit’’, sprak ze later tegen de camera.

Volledig scherm Eenmaal in de lucht hield Britt haar ademhaling niet onder controle. © Videoland

Britt had het niet meer, maar wist uiteindelijk al het zilver te verzamelen en veilig de grond te bereiken. ,,Ik heb mijn eigen angst overwonnen’’, zei ze later. ,,Ik ben wel echt heel trots op mezelf, dat ik het gewoon heb gedaan.’’

Uiteindelijk wist mede-verrader Iliass Ojja de groep zo te sturen dat die getrouwe Henk Grol naar huis stuurde. Britt en Iliass zitten dus nog in het spel en strijden aanstaande zondag tegen de getrouwen in de finale om het zilver.

De reguliere versie van De verraders met Tijl Beckand als presentator was afgelopen jaar te zien op RTL 4 en qua kijkcijfers behoorlijk succesvol. De Videoland-editie vervangt de ‘gewone’ versie niet, die keert volgend jaar ook terug. De première van de huidige reeks was overigens wel te zien op RTL 4 en trok begin deze maand 513.000 kijkers.

Volledig scherm De ontlading was groot toen Britt eenmaal aan de grond stond, hier met Tisjeboyjay. © Videoland

