Britt Dekker 'zat verstopt' en praat niet meer over Mars-gate

Medewerker R. Kelly krijgt 8 jaar cel voor bedreigen getuige

Een voormalig medewerker van zanger R. Kelly heeft een celstraf van acht jaar gekregen van een rechter in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. De man, Michael Williams (38), zou vorig jaar een auto in brand hebben gestoken van een potentiële getuige in de zaak van de omstreden zanger, die onder meer wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

8:00