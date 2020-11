Britt Dekker werkt aan vervolg op paardenfilm Whitestar

Bijna 3 miljoen kijkers zien ontmaske­ring van bekende influencer bij The Masked Singer

31 oktober De aap is eindelijk uit de mouw. Bijna 3 miljoen kijkers en de juryleden van het immens populaire RTL-programma The Masked Singer kwamen gisteravond eindelijk achter de identiteit van de Aap. Niemand minder dan Famke Louise zat verstopt in het gele pak.