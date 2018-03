Britt Dekker reageert op berichten over eetstoornis

De 26-jarige Britt wordt sinds vanochtend, nadat het artikel 'Britt Dekker over eetstoornis' werd gepubliceerd, door haar volgers bestookt met vragen. Ook haar familie is bezorgd.

Via Twitter hoopt ze hun angstgevoelens weg te nemen. ,,Overdag wortel en fruit en 's avonds een frietje met mayo. Het zal altijd kut blijven dat je dik wordt van wit brood, maar dat is het leven...''

Wortel en een banaan

Britt sprak in oktober met een redacteur van Grazia openhartig over haar extreme eetgewoonten, die zich twee jaar geleden openbaarden toen de blondine zich begon te vergelijken met de slanke topmodellen van het Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret. ,,Ik zag ineens elke dag al die modebloggers en modellen, maar dan ging ik zelf iets posten en leek het niet eens op hun selfies.'' De onzekerheid sloeg toe en Britt leefde op een gegeven moment van niets meer dan een wortel, een sapje en een banaan per dag. ,,Tot ik vorig jaar nog maar 46 kilo woog. Je kon mijn ribben tellen, maar zelf had ik niet echt door hoe dun ik was - ik dacht alleen maar: yes, nu sta ik een keer mooi op Instagram.''