Britt Dekker at tijdlang te weinig: tricky periode

Koningshuis in kaart Een stout nichtje en pa die zijn zoon de tent uit vecht: dit is de stamboom van de Oranjes

Woensdag vieren we Koningsdag. Welke leden van de koninklijke familie zullen verschijnen is nog geheim. In elk geval komt niet iedereen uit deze stamboom naar Limburg. Het bijzondere gezelschap is tegelijkertijd een familie zoals alle anderen, met lieve tantes, een stout nichtje en opvallende partnerkeuzes. In de interactieve stamboom hieronder blader en klik je door de complete lijn van de Oranjes.

23 april