Britse zangeres (31) onthult: Ik moest na X Factor huid bleken om er witter uit te zien

,,Omdat ik zwart ben, zou ik niet zover kunnen komen. Als ik wit was, zou ik groter zijn, grotere hits hebben en meer platen verkopen. Ik zou een award winner kunnen worden”, zo werd Alexandra gezegd. ,,Dat was echt pijnlijk.” Burke, die weigerde haar huid te bleken, zei dat ze geïnspireerd was om haar verhaal te vertellen door collega X Factor-deelnemer Misha B, die onlangs sprak over ‘gedevalueerd worden’ door de muziekindustrie.



Toen Burke emotioneel werd, vertelde ze over ‘de micro-agressies’ die ze door de jaren heen heeft meegemaakt, inclusief de keren dat haar werd verteld ‘meer te glimlachen op Instagram omdat je agressief overkomt’. De ster brak later in tranen uit toen ze zich de dood van haar moeder herinnerde, op haar eerste dag op de set van Strictly Come Dancing. Alexandra, die tweede werd in de dansshow, beschreef de zware drie maanden die ze daar meemaakte, omdat ze door trollen voortdurend als diva werd bestempeld.