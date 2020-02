Britse tv-veteraan komt uit de kast na 27 jaar huwelijk: ‘Ik slaap niet’

De Britse presentator Philip Schofield (57) is het gesprek van de dag in zijn thuisland sinds hij vanochtend na 27 jaar huwelijk uit de kast kwam als homoseksueel. De vader van twee kinderen, een van de bekendste tv-gezichten in Engeland, krijgt volop steun van beroemde collega’s. ‘Niks dan respect en bewondering voor hem.’

‘Je weet nooit wat er speelt in iemands ogenschijnlijk perfecte leven’, begon het gezicht van het Koffietijd-achtige This Morning zijn verklaring op Instagram. ‘Je weet nooit met welke problemen ze worstelen, of hoe het met ze gaat - en dus zullen jullie niet weten wat mij de laatste jaren bezighield. Met de kracht en steun van mijn vrouw en dochters was ik bezig te aanvaarden dat ik homo ben.’



Het onderwerp zorgde thuis voor gesprekken die zijn hart braken, maar toch zag de presentator zich gesteund. ‘Ik ben 27 jaar getrouwd met Steph en we hebben twee prachtige volwassen dochters, Molly en Ruby. Mijn gezin heeft me zo close gehouden, geprobeerd me op te vrolijken, bijna verstikt met aardigheid en liefde, ondanks hun eigen verwarring. Desalniettemin kan ik niet slapen en waren er hele donkere momenten.’

Volledig scherm Philip Schofield, vrouw Stephanie en dochters Ruby (links) en Molly. © BrunoPress/PhotoShot

Pijn en verwarring

De presentator benadrukte dat zijn ‘innerlijke conflict’ eigenlijk niet past bij de ‘veranderde’ tijd. ‘Tegenwoordig is homo-zijn heel terecht iets om te vieren en trots op te zijn’, schreef hij aan zijn 2,9 miljoen volgers. ‘Ja, ik voel pijn en verwarring, maar die komen alleen maar voort uit de pijn die ik mijn gezin aandoe.’



Schofield kan zijn familie niet vaak genoeg bedanken. ‘Mijn meiden zijn geweldig met hun liefde, knuffels en aanmoedigende, troostende woorden. Mijn eigen familie en die van Steph hebben me verbijsterd met hun liefde, onmiddellijke acceptatie en steun. Natuurlijk maken ze zich zorgen om Steph, maar ik weet dat ze ons allebei zullen opvangen.’



De tv-ster vroeg zijn volgers tot slot om ‘vriendelijkheid’, vooral voor zijn familie. ‘Ik snap dat dit als een verrassing komt, maar alleen door mezelf hiermee te confronteren, door eerlijk te zijn, kan ik weer hopen dat ik rust vind in mijn hoofd en door kan gaan.’

Bewondering

Zijn openhartige verklaring kreeg al snel talloze lovende reacties van andere beroemde Britten. ‘Ik stuur liefde naar Philip’, schreef Little Britain-acteur David Walliams op Twitter. ‘Ik had hem altijd al hoog zitten en heb nu niets dan respect en bewondering voor hem. Laten we hopen dat we naar een wereld gaan waar niemand meer uit de kast hoeft te komen, maar iedereen kan zijn wie hij is en dat viert.’



Ook de wereldberoemde talkshowpresentator James Corden richtte zich op Twitter tot Schofield. ‘Ongelooflijk trots op Philip vandaag’, schreef hij. ‘Voor iedereen die worstelt: weet dat je dapper bent en dat er van je wordt gehouden.’ Ook beroemde vrouwen als tv-kok Nigella Lawson en actrice Dawn French reageerden. ‘Een overdreven aardige en eerlijke man’, schreef die laatste. ‘Ik houd van hem en zijn prachtige gezin. Liefde is liefde.’

Altijd een gezin

In een emotioneel interview in zijn eigen programma This Morning vertelde de presentator vanochtend dat zijn dochters hem direct knuffelden nadat hij bij hen uit de kast was gekomen. Hij voegde daaraan toe: ,,We zullen altijd een gezin blijven. ‘Wij vieren’, dat is hoe we ons noemen.’’

De 57-jarige Schofield is al sinds 1982 op tv. De afgelopen decennia was hij onder meer te zien als presentator van Dancing on Ice en sinds 2002 is hij een van de vaste gezichten van het ochtendmagazine This Morning op ITV. Hij trouwde in 1993 met Stephanie Lowe en kreeg met haar dochters Ruby (24) en Molly (27).