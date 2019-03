Britse Queen debuteert op Instagram

Elizabeth opende het nieuwe Smith Centre van het museum door met een druk op een schermknop een foto te delen op het Instagramaccount van @theRoyalFamily. De foto toont een brief geschreven aan haar betovergrootvader prins Albert in 1843.

Bij de foto schreef Elizabeth: ,,Vandaag, tijdens mijn bezoek aan het Science Museum, ontdekte ik een brief in het koninklijk archief, geschreven in 1843 aan mijn overgrootvader prins Albert. Charles Babbage, de eerste computerpionier ter wereld, ontwierp de 'Difference Engine', waarvan prins Albert in juli 1843 een prototype kon zien. In de brief vertelde Babbage aan koningin Victoria en prins Albert over zijn uitvinding de 'Analytical Engine' waarop de eerste computerprogramma's werden gemaakt door Ada Lovelace, een dochter van Lord Byron.’’