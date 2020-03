Britse prins Charles besmet met coronavirus

De 71-jarige troonopvolger heeft last van ‘milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid’, aldus een verklaring. ,,Hij is de afgelopen dagen vanuit huis aan hetw erk gegaan, zoals gewoonlijk.”

Zijn vrouw Camilla, de hertogin van Cornwall, is ook getest maar heeft het virus niet. Het koninklijke koppel is in thuisisolatie in Schotland. ,,Het is niet duidelijk door wie hij is besmet”, staat verder in de verklaring. ,,Hij heeft in de afgelopen weken veel ontmoetingen gehad in het kader van zijn publieke rol.”