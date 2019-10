Britse media pakken uit met Harry's strijd tegen de pers

‘Harry opent aanval op de pers’, kopt The Telegraph, terwijl The Guardian schrijft: ‘Prins Harry verklaart oorlog aan tabloids’. De krant heeft het over een ‘escalatie’ in zijn strijd tegen de roddelkranten. Gisteren werd bekend dat de kleinzoon van koningin Elizabeth naar de rechter stapt omdat zijn telefoon gehackt zou zijn en journalisten illegaal zijn voicemailberichten zouden hebben beluisterd.



In de stukken op de voorpagina van vandaag wordt verwezen naar de verklaring die de hertog van Sussex eerder deze week verspreidde toen hij bekendmaakte een zaak aan te spannen tegen Mail on Sunday. Die krant had namelijk een privébrief van Harry’s vrouw Meghan aan haar vader gepubliceerd zonder toestemming.



Prins Harry vindt dat de Mail on Sunday bezig is met een campagne ‘om valse en opzettelijk denigrerende verhalen’ over hen te verspreiden. Hij sprak in het statement over ‘pesten’ en zijn vrees dat ‘de geschiedenis zich herhaalt’, een verwijzing naar het overlijden van zijn moeder, prinses Diana. Ook zij werd belaagd door de pers.