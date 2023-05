Britse koningshuis geeft officieel staatsieportret Charles vrij

Iron Maiden weer niet in Rock and Roll Hall of Fame, George Michael wel

En weer komt Iron Maiden niet in de Rock and Roll Hall of Fame, ondanks een groot aantal stemmen van fans. Hoewel er die ‘fanstemming’ is, is deze slechts goed voor één stem. Uiteindelijk is het de Hall zelf die beslist wie wordt opgenomen in de erehal voor de allerbesten.