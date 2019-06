Britse koningshuis deelt op Vaderdag schattig kiekje van Archie

Taylor Swift verbaasd: Beelden dat Katy Perry en ik zoenen zijn nep

15 juni Taylor Swift rekent af met het gerucht dat zij en haar voormalige rivale Katy Perry samen zoenend te zien zijn in de clip van haar nieuwe single You Need to Calm Down. Op internet zouden volgens een fan gelekte videobeelden circuleren, maar die zijn volgens Swift ‘absoluut nep’.