Britse koningin Elizabeth steunt Black Lives Matter

Op de vraag of de koninklijke familie Black Lives Matter steunt was het antwoord “simpelweg ja”, zei Olisa. Na de dood van de zwarte George Floyd, die vorig jaar het debat over racisme in de Verenigde Staten aanzwengelde, is het onderwerp volgens de vertegenwoordiger ook in Buckingham Palace veelvuldig besproken. ,,De vraag is wat we nog meer kunnen doen om voor meer verbinding in de samenleving te zorgen”, aldus Olisa in het tv-programma ‘Black to Front’.