Britse artiest Gary Glitter vervroegd op vrije voeten

De zanger, die vooral in de jaren zeventig bekendheid genoot door onder meer zijn hit Rock ‘n’ Roll (1972), werd in 2015 veroordeeld tot zestien jaar cel voor het misbruiken van drie minderjarige meisjes. De voormalige ‘King of Glam’ zat al eerder achter de tralies. In 1999 zat hij enkele maanden vast voor het bezit van kinderporno. Later verdween hij twee jaar in een Vietnamese cel voor het misbruiken van twee jonge meisjes.

Zelf misbruikt

Glitter heeft altijd ontkend. Ook zegt hij geen eerlijk proces te hebben gekregen, maar dat sprak het hof van beroep tegen. Glitter, bekend van hits als Do You Wanna Touch Me en I’m The Leader Of The Gang, vertelde eerder snikkend in de rechtszaal dat hij zelf als kind is misbruikt en daardoor met zichzelf in de knoop was geraakt. Op het moment dat hij naar de afbeeldingen keek, was hij naar eigen zeggen niet in staat om zich in te leven in de slachtoffers. Hij zei later pas in te zien hoe schadelijk dit voor jonge kinderen is. ,,Nu zou het niet meer gebeuren. Ik heb geen behoefte om naar die vreselijke porno te kijken.’'