Britse actrice Lesley Manville neemt rol van Margaret over in The Crown

Willemijn Verkaik zat na Os­car-avon­tuur ineens thuis: ‘Cold turkey afkicken van de adrenaline’

10:00 Het was voor musicalster Willemijn Verkaik cold turkey afkicken van de adrenalinegolf van de maanden vóór corona. Van het podium van de Oscars, de theaters met Annie de musical en de voorbereidingen op haar nieuwe rol in Waitress, naar noodgedwongen even helemaal niks. Maar nu mag ze weer.