Britse acteur Julian Sands vermist in berggebied bij Los Angeles

De zoektocht naar de twee vermiste bergwandelaars is al sinds vrijdag bezig. Maar het noodweer waaronder de staat al weken gebukt gaat, bemoeilijkt de reddingsacties flink. Sinds tweede kerstdag trokken negen regenstormen over Californië, die leidden tot overstromingen, wegverzakkingen, modderstromen en stroomuitval. In het gebied waar Sands wordt vermist, nabij de piek Mt. Baldy op zo'n 3.000 meter hoogte, ligt tevens sneeuw.

Mensen werd de afgelopen weken afgeraden in de bergen te gaan wandelen. De afgelopen maand zijn er al veertien reddingsmissies in het gebied uitgevoerd. Twee geredde wandelaars overleden uiteindelijk.

Sands was sinds begin jaren tachtig te zien in meer dan 120 films en series. Tot zijn bekendste titels behoren A Room with a View, Leaving Las Vegas, Warlock en Arachnophobia. Ook was hij te zien in een van de seizoenen van de veelbekeken tv-serie 24. Hij woont in Los Angeles.