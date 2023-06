Brits parlement voelt tv-baas aan de tand over gevallen ster Phil Schofield: ‘We keken niet weg’

Het schandaal rond de Britse versie van Koffietijd en presentator Phil Schofield heeft inmiddels zelfs het Lagerhuis bereikt. Daar moest zenderbaas Carolyn McCall zich woensdag verantwoorden. Ze ontkende te hebben weggekeken bij geruchten over zijn affaire met een jongere collega. Hij noemde die ‘onverstandig’, zij was feller.

Televisiecoryfee Phil Schofield vertrok onlangs na twintig jaar bij This morning, een instituut op de Britse tv. Hij bleek jarenlang tegen iedereen in zijn omgeving te hebben gelogen over een affaire met een collega. Het kostte hem al zijn werk en zijn reputatie. Ook zijn voormalige werkgever ITV lag onder vuur.

Daar wist iedereen ervan, maar werd de affaire in de doofpot gestopt, stelden enkele tv-makers die eerder bij ITV werkten. Onzin, zei de baas woensdag voor een parlementaire commissie over de cultuur van het bedrijf. Die vroeg of de affaire stil was gehouden om This morning te redden. ,,We hebben wél vragen gesteld, herhaaldelijk en aanhoudend, en kregen steeds te horen dat er niets speelde’’, antwoordde McCall. ,,Niemand van het management zou wegkijken van zoiets ernstigs.’’



De collega waar Schofield een affaire mee had zou twaalf keer zijn gevraagd naar de geruchten. Ook Schofield zelf werd meermaals bevraagd. De twee ontkenden altijd. Daarom was er geen aanleiding voor een groter onderzoek, aldus de ITV-baas. ,,Mensen die zeiden dat ze ervan wisten, hadden ook alleen maar geruchten gehoord.’’

Pas onlangs gaf Schofield toe en vertrok hij bij ITV. Hij noemde de affaire ‘onverstandig, maar niet illegaal’. Zijn oude baas is harder: de relatie was ‘zeer fout’ vanwege de ‘scheve machtsverhouding’. Schofield leerde de collega (nu eind 20) kennen toen die 15 jaar was en had af en toe contact omdat de jongen bij de tv wilde werken. Pas op zijn twintigste, toen ze collega’s waren, hadden ze volgens Schofield voor het eerst seksueel contact. Hij zei onlangs te begrijpen dat de machtsverhouding scheef was, maar stelde dat dit nooit zo voelde.

Schofield in therapie, ITV betaalt

De zender heeft de jongeman niet betaald om zijn mond te houden over de relatie, verzekerde de ITV-baas. McCall maakt zich zorgen om hem vanwege de mediastorm in Engeland, net als over Schofield. Hij is momenteel in therapie, waarvoor ITV betaalt. De presentator veranderde de afgelopen tijd van een geliefde tv-ster in een paria en werd daar naar eigen zeggen suïcidaal van. Alleen dankzij de hulp van zijn twee dochters is hij nog in leven, zei hij.

Het leidde tot een oproep om hem met rust te laten, omdat hij uiteindelijk een mens is en niets strafbaars heeft gedaan. Daarvoor pleitte onder anderen Christine, de moeder van Caroline Flack. Die presentatrice van Love island pleegde in 2020 op 40-jarige leeftijd zelfmoord en aangenomen werd dat aanhoudende aandacht van de pers hieraan had bijgedragen. ITV, waar Flack ook voor werkte, heeft volgens haar moeder niets van haar dood geleerd en behandelt sterren als ‘goederen’. Daar herkent ITV zich totaal niet in, zei McCall.

Wat nu?

De ondervraging in het parlement was bedoeld om de Lagerhuisleden, maar ook kijkers en adverteerders duidelijk te maken dat ITV niets fout zou hebben gedaan. Het staat los van een extern onderzoek dat nog loopt.

Het programma blijft vooralsnog op de buis. Schofield presenteerde This morning met zijn tv-partner Holly Willoughby, die onlangs na een periode van afwezigheid terugkeerde. In een toespraak voor de kijkers noemde ze haar oude maatje weliswaar een leugenaar, maar zei ze zich ook zorgen te maken om zijn mentale gezondheid.

Volledig scherm Phil Schofield en Holly Willoughby in This morning. © ITV

