Brits koningshuis geeft details sprookjeshuwelijk Harry en Meghan vrij

foto's Binnenkijken in het superdeluxe Hollywoodhuis van Harry Styles

11 februari Harry Styles (24) wil van zijn huis in Hollywood af. Het ex-lid van boyband One Direction heeft het luxueuze pand volgens Daily Mirror te koop gezet. Wie interesse heeft in het stulpje, moet een flinke zak geld meenemen, want het huis heeft een vraagprijs van 8 miljoen dollar (circa 6,5 miljoen euro).