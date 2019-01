Britney Spears sleept nieuwe filmrol binnen

In de film, met onder meer Demi Moore, Ed Helms en Jessica Williams in de hoofdrollen, is één van de personages geobsedeerd door Britney Spears. Hij beeldt zich zelfs in dat de posters die hij van de zangeres heeft hangen in zijn kamer, soms tegen hem praten. De regisseur vertelde aan The Los Angeles Times dat hij via via in contact kwam met de zangeres en het haar lukte tijd vrij te maken om 'poster-Britney' in te spreken. Heel erg lang had ze niet, er waren slechts 10 minuten beschikbaar in haar schema.