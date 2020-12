Britney Spears nog zeker tot september 2021 onder curatele van vader

Marieke Elsinga weet in laatste I Can See Your Voice eindelijk de nachtegaal eruit te pikken

17 december De reputatie van Marieke Elsinga had dit eerste seizoen van het RTL-programma I Can See Your Voice toch een deukje opgelopen. Geen enkele keer wist de 34-jarige Qmusic-dj te voorspellen wie er wel of niet kon zingen. Wekenlang onderging ze de hoon van haar vriend en familie. Ze was er dan ook op gebrand vanavond tijdens de laatste aflevering van de reeks eindelijk eens die ene zoetgevooisde nachtegaal tussen de valse kraaien vandaan te plukken.